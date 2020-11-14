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تقارير ومتابعات

نتيجة اختبارات القدرات بكلية الشرطة 2020 .. الرابط وشروط التقديم فى أكاديمية الشرطة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:35 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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في خضم اتجاه الحكومة إلى رقمنة الدولة وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين لذلك وفرت وزارة الداخلية موقع إلكتروني لمعرفة نتيجة اختبارات القدرات بكلية الشرطة 2020 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لعام 2019 – 2020، والراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة وراح ضحيته الملايين من سكان العالم.

نتيجة اختبارات القدرات بكلية الشرطة 2020

ويستطيع الطلاب الذين خضعوا لاختبارات أكاديمية الشرطة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الحصول على نتيجة اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية الشرطة والذي يقيس قدرات الطلاب المرشحين لدخول الكلية نفسيا وبدنيا وذهنيا وثقافيا من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة عبر هذا الرابط ( من هنا )، وذلك لعدم التزاحم أمام الأكاديمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم وحصد ملايين من أرواح المواطنين حول العالم خلال الأشهر الأخيرة.

شروط التقديم فى أكاديمية الشرطة

وضعت أكاديمية الشرطة شروط عديدة يجب توافرها في الطلاب المرشحين في الالتحاق بكلية الشرطة وهى :-

أن يكون الطالب مصريًا ومن أبوين مصريين

أن يكون قد حصل على مجموع 65 % في الثانوية العامة

أن يكون حسن السير والسلوك

ألا يكون محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف

ألا يقل طوله عن 170 سم و يتناسب وزنه مع طوله

أن يجتاز جميع الاختبارات المؤهلة لدخول الكلية والكشف الطبي

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة قبول كلية الشرطة إلكترونيا

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة الذين خضعوا للاختبارات معرفة نتيجة اختبارات القدرات بكلية الشرطة 2020 إلكترونيا عقب اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول عبر موقع أكاديمية الشرطة الإلكترونية من خلال هذا الرابط  ( من هنا )

كتابة اسم الطالب المتقدم للاختبار في الخانة المخصصة لذلك

كتابة رقم الطالب القومي

الضغط على إظهار نتيجة اختبارات كلية الشرطة

اتباع التعليمات المطلوبة

ظهور نتيجة الاختبارات تفصيلية والنتيجة النهائية بالقبول أو الرفض


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الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020

نتيجة اختبارات كلية الشرطة برقم الاستعلام


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