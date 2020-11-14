كيفية فصل الزوج والزوج من بطاقة عائلتهم التمونيية وعمل بطاقة تمونيية جديدة





رابط موقع دعم مصر التمويني



طريقة ضم الزوج والزوجة في بطاقة واحدة

1- الدخول على الموقع ثم خدمات تموينية للمواطنين، ثم خانه اصدار جديد، ثم فصل اجتماعى اصدار جديد..





2-تفتح صفحه تسجل رقمك القومى ثم دخول،ستحولك الى صفحة تسجيل الموبايل الخاص بالزوج ثم تقوم بتسجيل رقمك القومى ورقم موبايلك المسجل باسمك ف الشركة(يعنى مشترى خط الموبايل بعقد باسم الزوج) ثم اضغط على تسجيل الموبايل..

ستظهر رسالة تم قبول الموبايل



3-الدخول على خانه اصدار جديد مرة اخرى،ثم فصل اجتماعى اصدار جديد وكتابة رقم الزوج القومى ثم تفتح صفحه تكتب فيها رقم الموبايل مره اخرى.



ثم تفتح امامك صفحه مسجل بها اسم الزوج ورقمه القومى.. ستكتب ف الخانه التي تليها اسم الزوجه ورقمها القومى.. وصله القرابه ستختار زوجة..

ثم لازم تضغط كلمة إضافه مستفيد

ثم اضغط على التأكد من البيان ثم التالى..



4-تفتح صفحة تختار منها المحافظه اللى سيتم الصرف فيها عند استخراجها..

والاداره التابع لها ومكتب التموين والتاجر وعنوانك..ثم التالى



5-تفتح صفحه ارسال كود التحقق تضغط عليها ستصلك رساله فيها 4 ارقام على موبايلك تكتبهم ف الخانه

ثم اضغط التالى..ثم اضغط تنفيذ عمليه الفصل



وعلي المتقدم للطلب ان يقوم باختيار مكتب التموين الأقرب اليه لانه سيتستلم منه البطاقه لما تصدر..

وعليه اى تاجر مش هتفرق لان البطاقه بتصرف عند اى تاجر داخل المحافظه وعليع ان يتابع مراحل تقدم طلبك من نفس الموقع من الدخول على خانه اصدار جديد.

ثم بحث عن اصدار فصل اجتماعى ويكتب الرقم القومى ثم عرض واول ما تظهر رسالة تم تسليم البطاقه للمكتب يبقي تروح تستلمها وسيتم استخراج البطاقه بفردين خلال شهر تقريبا موقع دعم_مصر فقط.. الرابط هو https:www.tamwin.com.eg 1- الدخول على الموقع ثم خدمات تموينية للمواطنين، ثم خانه اصدار جديد، ثم فصل اجتماعى اصدار جديد..2-تفتح صفحه تسجل رقمك القومى ثم دخول،ستحولك الى صفحة تسجيل الموبايل الخاص بالزوج ثم تقوم بتسجيل رقمك القومى ورقم موبايلك المسجل باسمك ف الشركة(يعنى مشترى خط الموبايل بعقد باسم الزوج) ثم اضغط على تسجيل الموبايل..ستظهر رسالة تم قبول الموبايل3-الدخول على خانه اصدار جديد مرة اخرى،ثم فصل اجتماعى اصدار جديد وكتابة رقم الزوج القومى ثم تفتح صفحه تكتب فيها رقم الموبايل مره اخرى.ثم تفتح امامك صفحه مسجل بها اسم الزوج ورقمه القومى.. ستكتب ف الخانه التي تليها اسم الزوجه ورقمها القومى.. وصله القرابه ستختار زوجة..ثم لازم تضغط كلمة إضافه مستفيدثم اضغط على التأكد من البيان ثم التالى..4-تفتح صفحة تختار منها المحافظه اللى سيتم الصرف فيها عند استخراجها..والاداره التابع لها ومكتب التموين والتاجر وعنوانك..ثم التالى5-تفتح صفحه ارسال كود التحقق تضغط عليها ستصلك رساله فيها 4 ارقام على موبايلك تكتبهم ف الخانهثم اضغط التالى..ثم اضغط تنفيذ عمليه الفصلوعلي المتقدم للطلب ان يقوم باختيار مكتب التموين الأقرب اليه لانه سيتستلم منه البطاقه لما تصدر..وعليه اى تاجر مش هتفرق لان البطاقه بتصرف عند اى تاجر داخل المحافظه وعليع ان يتابع مراحل تقدم طلبك من نفس الموقع من الدخول على خانه اصدار جديد.ثم بحث عن اصدار فصل اجتماعى ويكتب الرقم القومى ثم عرض واول ما تظهر رسالة تم تسليم البطاقه للمكتب يبقي تروح تستلمها وسيتم استخراج البطاقه بفردين خلال شهر تقريبا

ننشر كيفية فصل الزوج والزوج من بطاقة عائلتهم التمونيية وعمل بطاقة تمونيية جديدة حيث كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية للدستور ان موقع دعم مصر فتح اليوم فصل الزوج والزوج من بطاقة عائتلهم التمونيية وعمل بطاقة تمونيية جديدة بمعني فصل الزوج من بطاقة أهله وضم الزوجه بنفس الطلب من بطاقة اهلها بشرط وجود(الزوج والزوجة) يقومون بالصرف الان في بطاقه اهلهم التموينية والخدمه متاحة.