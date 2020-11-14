نشرة أسعار الخضار السبت 14 نوفمبر 2020

انخفضت أسعار الخضار، اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الخضار والفواكه المحلية والمستوردة ومعدلات التغير من حين لآخر.وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية إن هناك انخفاصًا في بعض أسعار السلع الغذائية من الخضار مثل الخيار، حيث سجل بين 3 جنيهات وحتى ٤ جنيهات، كما سجلت الطماطم انخفاضًا لتصل إلى 7 جنيهات بدلا من 12 جنيهًا.ولفت إلى أن سعر الصوب 5 جنيهات والثوم الأبيض 34 جنيهًا والفلفل سجل 20 جنيهًا.وأوضح عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية سعر البصل سجل نحو 6 جنيهات، بينما سجلت الفاصوليا سعرًا يبدأ من 7 جنيهات، كما سجلت أسعار البامية 20 جنيهًا وسجل سعر الليمون 6 جنيهات.