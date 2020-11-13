الإحصاء: 62% زيادة فى حركة التجارة بين مصر والعراق خلال 2020

شهدت حركة التبادل التجارى بين مصر والعراق نشاطًا ملحوظًا خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ سجل حجم التجارة بين البلدين 583.3 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2020 مقابل 360.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بارتفاع نسبته 62% خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأوضح تقرير الإحصاء، أن صادرات مصر للعراق ارتفعت إلى حدود 266 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 254.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 11.1 مليون دولار خلال عام.وفى المقابل، سجلت واردات مصر من العراق ارتفاعًا لـ 317.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 105.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت قيمتها 211.8 مليون دولار خلال عام.