الإحصاء: استيراد صابون ومبيدات بربع مليار دولار خلال 8 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من صابون ومستحضرات تنظيف بلغت 116.8 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 145 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 28.1 مليون دولار خلال عام.كما أظهر تقرير الإحصاء، تراجع واردات مصر من مبيدات حشرية لـ 125.2 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 162.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 37.6 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن واردات مصر من دول العالم قد سجلت تراجعًا إلى حدود 43.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 53.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 9.6 مليار دولار خلال عام.