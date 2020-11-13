مفقودون.. «فتوح» مريض زهايمر خرج ولم يعد

إيمانًا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.فتوح محمد حامد، 73 سنة، مريض زهايمر ومتغيب بتاريخ 12112020 من المرج الجديدة، ولم يظهر حتى الآن.من يصل لأي معلومة عنه يتصل على 0102 226 1534.تأتي هذه الشكوى ضمن مبادرة «معاك خطوة بخطوة» التي أطلقتها «الدستور» في إطار حرصها الدائم على التواصل مع القراء والاستماع إلى شكواهم ونقلها للجهات المعنية ومتابعة الشكوى بجميع خطواتها وصولا للحل، إيمانا من الجريدة بالرسالة الإعلامية التي تهدف إلى حل مشاكل المواطنين ومشاركتهم همومهم بالنشر والبحث عن الحل، عبر خدمة الواتس آب 01066778020 و01004333637.