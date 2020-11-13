«أزمة الخبز».. السوريون يعانون للحصول على لقمة العيش

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن معاناة كبيرة يعيشها السوريون مع أزمة الخبز في هذا البلد الذي مزقته الحرب.أزمة الخبز في سوريا باتت أكثر وضوحًا يومًا بعد آخر، فقبل يومين، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أفران "ابن العميد" المشهورة في منطقة ركن الدين بالعاصمة دمشق، أغلقت أبوابها بسبب انعدام مادة الطحين المقدمة إليها.وتزامن ذلك مع ازدحام خانق تشهده الأفران ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري بسبب نقص كميات الطحين المقدمة للأفران، وفق المصادر.يشار إلى أن أفران ابن العميد التي يبلغ عددها خمسة وملاصقة مع بعضها بعضا، والواقعة في حي ركن الدين الملاصق لجبل قاسيون في دمشق، تعد من أهم الأفران التي يقصدها سكان وأهالي العاصمة وريفها.يذكر أنه في 31 أكتوبر الماضي، لفت المرصد إلى أن مناطق النظام السوري على اختلاف المحافظات تشهد أزمة متواصلة وبشكل متصاعد على مادة الخبز حالها كحال أزمات أخرى وعلى رأسها المحروقات. كما رصد أزمة الخبز على طوابير الأفران عبر شهادات لأهالي ضمن العاصمة دمشق وريفها.