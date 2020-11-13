برلين تعلق على العقوبات الروسية ضد مسئولين ألمان وفرنسيين

اعتبر الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، ستيفن سيبرت، العقوبات الروسية ضد مسئولين ألمان وفرنسيين "غير مبررة، وغير مناسبة"، وتجعل "المشكلة الروسية" تنعكس على العلاقات الثنائية.وقال سيبرت، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، تعليقا على إعلان روسيا فرض عقوبات جوابية ضد مسئولين ألمان وفرنسيين، على خلفية حادثة تسمم الناشط الروسي المعارض، أليكسي نافالني: "الحكومة الفيدرالية (الألمانية) على علم بتصريحات وزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف".وأضاف: "مواطن روسي (نافالني) على الأراضي الروسية كان ضحية هجوم بغاز الأعصاب، استخدام هذا الغاز هو انتهاك خطير لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالتالي انتهاك للقانون الدولي ولدى روسيا كل الإمكانيات التي تمكنها من التحقيق في الجريمة.وأعلن وزير الخارجية الروسي عن فرض عقوبات على مسئولي الدول الأخرى مثل هذه الخطوة، في رأي الحكومة الفيدرالية، بالطبع، غير مبررة وغير مناسبة".وأعلن وزير الخارجية الروسي، أمس الخميس، عن عقوبات روسية جوابية ضد عدد من الموظفين في الإدارات الحاكمة في ألمانيا وفرنسا، على خلفية قضية نافالني.