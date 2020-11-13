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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 4 متهمين بالنصب على 37 موطنًا بزعم تسفيرهم بالمعادي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:19 م
حبس
حبس
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قررت نيابة المعادي، اليوم الجمعة، حبس 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على 37 موطنا والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، من 3 مواطنين ومفوضين من (37 شخصا مُحددين) لتضررهم من 4 أشخاص، لقيامهم بإنشاء شركة للتوظيف بالخارج كائنة بدائرة القسم والاستيلاء على مبالغ مالية نظير تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على 4 أشخاص لنصبهم على 37 مواطنا والاستيلاء على أموالهم بعد إنشاء شركة وهمية بالمعادي.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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