الفلبين تسجل 1902 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1902 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 404 آلاف و713 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" على موقعها الإلكتروني- أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد وصل إلى 34 ألفا و58 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 362 ألفا و903 حالات، وذلك بعد أن سجلت الوزارة 506 حالات تعافي جديدة في آخر 24 ساعة.وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 7752 حالة.