رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تسجل 1902 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:38 م
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1902 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 404 آلاف و713 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" على موقعها الإلكتروني- أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد وصل إلى 34 ألفا و58 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 362 ألفا و903 حالات، وذلك بعد أن سجلت الوزارة 506 حالات تعافي جديدة في آخر 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 7752 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

«مكلفني 500 جنيه».. تفاصيل جديدة في قضية طالبة الحجاب بالجيزة

«الصحة» تكشف عن الأحياء الأعلى إصابة بكورونا فى الإسكندرية

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

image description

انهيار منزل من 5 طوابق دون وقوع ضحايا بأسيوط

image description

محافظة أسيوط يستمع لمخطط استراتيجي جديد لمدينة القوصية

image description

حملات لتحسين حالة الطرق العامة بأسيوط تيسيرا على المواطنين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

آسر ياسين يعلن شفاءه من كورونا

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

استطلاع: ثلث الألمان يخشون الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«خالتي سميت على اسم عبدالحليم حافظ».. اعترافات محمود عبدالعزيز عن عائلته

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

«مجدي يعقوب.. أسطورة الطب» بثقافة الجيزة

زيزيت سالم تكتب: الطريق والبحر في رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني

انطلاق مهرجان القاهرة الدولى الـ12 لموسيقى الجاز اليوم

«ثقافة العيش المشترك» على طاولة قصر ثقافة الأقصر