238.5 مليون جنيه مشتريات الأجانب والعرب بالبورصة الأسبوع الماضي

دعمت مشتريات المستثمرين العرب والأجانب اداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث سجل صافي مشتريات بقيمة 238.5 مليون جنيه، ما دفع مؤشرات السوق نحو الارتفاع.و كشفت بيانات حديثة للبورصة عن أن تعاملات المستثمرين الأجانب اتجهت إلى الشراء بصافي قدره مشتريات قدره 183.7 مليون جنيه، فيما سجلت صافي مشتريات المتعاملين العرب نحو 54.8 مليون جنيه، في الوقت الذي اتجه فيه المصريون نحو البيع.وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تداولات الأسبوع المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بحوالي 4% ليصل إلى مستوى 11017 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي " إي جي إكس 70 متساوى الأوزان " بنسبة 7.27%، ليصل إلى مستوى 19992 نقطة، فى الوقت الذى ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقا " إي جي إكس 100 " بنسبة 7.18% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 19.4 مليار جنيها، ليغلق عند 629 مليار جنيه مقابل 609.6 مليار جنيه الأسبوع السابق له.