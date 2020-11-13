مجموعة الـ77 والصين تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان

جددت مجموعة الـ 77 والصين مطالبتها إسرائيل بالانسحاب الفوري والكامل من الجولان السوري والأراضي العربية المحتلة.ودعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة في إعلان وزاري اعتمده الاجتماع السنوي الرابع والأربعون والذي انعقد بشكل افتراضي إلى الانسحاب الفوري والكامل لإسرائيل من الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967 ومما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفقًا لوكالة سانا السورية.وأدان الوزراء الإجراءات والممارسات الرامية إلى إحداث تغيير ديموغرافي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وشدد الوزراء على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ولأبناء الجولان السوري المحتل بمواردهم الطبيعية، بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة، وطالبوا إسرائيل بوقف الاستغلال والإضرار والتسبب في فقدان هذه الموارد الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض بشدة قدرتهم على السعي لتحقيق التنمية المستدامة.من جانب آخر، جدد الوزراء رفضهم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا والتي تؤثر سلبًا على تنمية وازدهار الشعب السوري، مشددين على ضرورة رفعها فورًا.