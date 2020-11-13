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منوعات

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 13-11-2020

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:22 ص
الكتاكيت
الكتاكيت
هبه محمد
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يبحث المواطنون يوميًا على أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء، نظرًا لأن أسعار الدواجن في مصر في متناول جميع فئات الشعب، وتشمل بورصة الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة 13-11-2020 "أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات".

وأصبحت أسعار الدواجن والكتاكيت، اليوم الجمعة 13-11-2020، في السوق مستقرة، وسجلت أسعار الساسو 33 جنيهًا، وأسعار الأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، وسجلت أسعار البط اليوم في الأسواق حوالي 45 جنيها، وذلك نقلًا عن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.

ويقدم "الدستور" كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 13-11-2020، وهي كالآتي:

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة 13-11-2020


1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 13-11-2020، والتي يتراوح سعرها بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.

2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الجمعة 13-11-2020، وتراوحت ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.

3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الجمعة 13-11-2020، من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.

4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الجمعة 13-11-2020، وتتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.

5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الجمعة 13-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.


أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 13-11-2020


يتراوح سعر الدواجن البيضاء ما بين 22 - 23 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدي عند 36 جنيهًا للكيلو.

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