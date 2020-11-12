أمل رمزي: «عيد الجهاد» أضاء للمصريين طريق الحرية

وصفت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، عيد الجهاد الوطني بالذكرى الخالدة العزيزة على نفوس جموع المصريين؛ لتكريسه أول مواجهة حقيقية مع المستعمر البريطانى.ودعت "رمزي" جميع المصريين إلى استلهام روح الشجاعة والتضحية من عيد الجهاد الوطني الذي كان بمثابة الشمعة التي أضاءت النور أمام الشعب في سبيل الحرية واسترداد الأرض وطرد الاحتلال البريطاني.ولفتت "رمزي" إلى الدور الوطني الذي لعبه الزعيم الراحل سعد زغلول ورفاقه في بث الروح الوطنية في نفوس المصريين وكان له أثره العظيم بإشعال شرارة ثورة 1919‪ونوهت "رمزي" بأن الحزب يحرص دائمًا لإحياء ذكرى عيد الجهاد من أجل ترسيخ ثوابت زعمائه السابقين الذين كافحوا وناضلوا لتطبيق المبادئ الوطنية الديمقراطية.