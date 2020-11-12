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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل متهم بالاتجار في الهيروين بمدينة بدر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:56 م
الهيروين
الهيروين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازته كمية من مخدر الهيروين بمدينة بدر، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهم.

تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين.

كانت البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة بدر، برئاسة الرائد محمد عبدالمنعم، الحالة الأمنية بمحيط الدائرة تم الاشتباه في عاطل وباستيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش وكمية من مخدر الهيروين.

بإخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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