رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 13-11-2020

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:59 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 13-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي وبنك كريدي أجريكول، مقابل استقرار سعره أمام في البنك التجاري الدولي وبنك الاستثمار العربي.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.59 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 50.91 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 50.98 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.36 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.48 جنيه.


سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13-11-2020 في البنوك المصرية


وفي بنك عوده استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.40 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.63 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 48.36 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.33 جنيه وللبيع 48.65 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.88 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.30 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.31 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي


وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.37 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.39 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.31 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.59 جنيه، وفى بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.71 جنيه، أما في بنك أبوظبي فسجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

«مكلفني 500 جنيه».. تفاصيل جديدة في قضية طالبة الحجاب بالجيزة

«الصحة العالمية» تحدد شرطًا لانتهاء جائحة كورونا

«الصحة» تكشف عن الأحياء الأعلى إصابة بكورونا فى الإسكندرية

الصور

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

تطوير مستشفى دمياط العام وفرش وحدة عناية الأطفال

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 13-11-2020

أسكتلندا تكمل عقد المتأهلين إلى نهائيات «يورو 2020»

«إيفونا» يوقع عقدًا لموسمين مع الصفاقسى التونسى

بوركينا فاسو تهزم مالاوى بثلاثية فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

أيام زمان

«لا أكون صداقات.. وهذه أمنيتى الوحيدة».. اعترافات عبلة كامل

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

«إلا رسول الله» تهز جنبات مسرح البالون (صور)

اليوم.. ورشة التنوع والاختلاف بمركز الجزويت فى الإسكندرية

الليلة.. على الهلباوى ينشد ويبتهل فى ساقية الصاوى

خطوط وظلال تطرح كتاب البحث عن الذات الإلهية وراء حجاب اللغة