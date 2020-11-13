سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 13-11-2020

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.59 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 50.91 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 50.98 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.36 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.48 جنيه.



سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13-11-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك عوده استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.40 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.63 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 48.36 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.33 جنيه وللبيع 48.65 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.88 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.30 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.31 جنيه. وفي بنك عوده استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.40 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.63 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 48.36 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.33 جنيه وللبيع 48.65 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.88 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.30 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.31 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.37 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.39 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.31 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.59 جنيه، وفى بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.71 جنيه، أما في بنك أبوظبي فسجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39 جنيه. وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.37 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.39 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.31 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.59 جنيه، وفى بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.71 جنيه، أما في بنك أبوظبي فسجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39 جنيه.