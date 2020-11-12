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مصر

التخطيط: 3058 مرشحًا يتنافسون على جوائز التميز الحكومي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:42 م
هالة السيعيد
هالة السيعيد
أميرة ممدوح
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قال المهندس خالد مصطفى، رئيس جائزة التميز الحكومي المصرية، التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خلق وترسيخ ثقافة التميز داخل مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، أمر ليس باليسير وإنما يتطلب مزيدا من الجهد حتى تنعكس آثاره على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى أعداد المترشحين لنيل الجائزة فى نسختها الثانية لعام 2020، وهو يعد مؤشرا جيدا فى فترة زمنية وجيزة.

وأوضح مسؤول التخطيط، خلال كلمته الخميس، خلال افتتاح فعاليات الويبينار التعريفي الأول الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، لقيادات القارة الإفريقية، أن إجمالى عدد المتقدمين لنيل الجائزة يبلغ 3058 ما بين أفراد ومؤسسات حكومية، مقابل 2151 فقط خلال العام الماضى، يتنافسون على 15 جائزة.

وأضاف أنه ستتم الاستعانة بفرق مقيمين للدورة الثانية للجائزة 2020 ممَن تتوافر لديهم الاشتراطات المحددة سلفًا ومن بينها ألا يكون من أحد موظفى الجهاز الإدارى للدولة أو أحد أعضاء هيئات التدريس بالكليات الحكومية، خبرة عملية من 5-7 سنوات كحد أدنى، الإلمام بمبادئ نظم إدارة الجودة الحصول على شهادة مقيم معتمد لنظم إدارة الجودة، وإجادة مهارات التواصل الشّفهي والمكتوب باللغة العربية والتفرغ الكامل ومرونة السفر داخل محافظات الجمهورية لمدة شهر.

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