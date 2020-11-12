باكستان والسفير المصري يبحثان مقاضاة «شارلي إيبدو» الفرنسية‎

بحث وزير الشئون الدينية في باكستان نورالحق قادري، اليوم الخميس، مع السفير المصري لدى إسلام آباد طارق محمد دحروج، قرار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضدّ صحيفة (شارلي إيبدو) الفرنسية الساخرة التي نشرت رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضًا ضدّ كل من يسيء للإسلام ورموزه المقدّسة.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الوزير نورالحق قادري أكد تأييد ودعم بلاده الكامل بهذا الصدد.وقال قادري إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عرض على مصر توسيع كل التعاون الممكن ووضع استراتيجية مشتركة لمواجهة التحدي من ظاهرة إرهاب الإسلام.بدوره، أكد السفير طارق دحروج ضرورة التوحيد في صفوف العالم الإسلامي، وبذل الجهود المشتركة لوقف مثل هذه الحوادث في المستقبل.