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عالم

خبراء ينصحون الشخصيات البارزة بتناول لقاح كورونا لتشجيع المواطنين

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:34 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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اقترح خبراء بريطانيون حصول الشخصيات البارزة على لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 لتشجيع المواطنين على تناوله.

ونقلت صحيفة التلجراف البريطانية- على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- عن بروفيسور هايدى لارسون الأستاذة بكلية لندن لعلوم الصحة والطب الاستوائي ومديرة مشروع الثقة باللقاحات إن امتناع تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق عن التصريح ما إذا كان سيطعم طفله ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، خلق حالة من "القلق".

وأضافت لارسون أن حصول شخصيات عامة على اللقاح يذكر الشعوب بعدد الأشخاص الذين حصلوا على هذه اللقاحات، مما يعزز ثقة الجمهور، لأن الناس يريدون أن يعرفوا أن آخرين فعلوا ذلك.

وفي السياق نفسه، طمأن البروفيسور ديفيد سالزبوري المدير السابق للتطعيم واللقاح في وزارة الصحة البريطانية، بأن تطوير اللقاح لا يتضمن أي أساليب ملتوية أو تساهل، مؤكدا أن مبدأ الاندفاع يعنى عدم الأمان والمخاطرة هي فكرة غير صحيحة.

وكانت شركة فايزر الأمريكية متعددة الجنسيات وشركة بيوتك الألمانية الحيوية قد كشفتا أن لقاحهما لكورونا تجاوزت نسبة كفاءته الـ 90% بين هؤلاء الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة.

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