منافسة قوية بين الأحزاب والمستقلين في إعادة انتخابات النواب بأسوان

تصاعدت معركة الإعادة بين مرشحي الأحزاب السياسية فى انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب، في محافظة أسوان، ويحاول كل من حزب مستقبل وطن وحزب التجمع حصد المقعد الوحيد فى «إدفو»، بينما يحاول المستقلون حصد المقعد الوحيد بدائرة نصر النوبة.وتشهد دائرة نصر النوبة والتي يتنافس فيها محمد فؤاد علي "مستقل"، ويسم عبد الصبور محمد "مستقل" على المقعد الوحيد بالدائرة.فيما تشهد دائرة "إدفو" صراعًا كبيرًا بين المرشحان على البدرى "مستقبل وطن"، والدكتور عبدالغفار الضيفى "التجمع"، اللذين يتنافسان على المقعد الفردى بالدائرة ونظم المرشحان العديد من المؤتمرات الشعبية لطلب التأييد من أنصارهما.ففى الدائرة الأولى أول أسوان، والتى تشمل «مدينة أبوسمبل السياحية، وقسمى أول وثانى أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو»، ستكون الإعادة على مقعدى الدائرة بين كل من النائب السابق جابر أبوخليل "مستقبل وطن"، وجلال أبوالحسن "مستقبل وطن"، واللواء أحمد محمد صالح "حماة الوطن"، واللواء جودت عبدالجبار "الشعب الجمهورى".وفى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، ستكون الإعادة على مقعد وحيد بين خالد يوسف أحمد رضوان " مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة " مستقل".وفى الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، الإعادة بين محمد فؤاد علي "مستقل"، والنائب ياسين عبدالصبور "مستقل".وفى الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو، الإعادة على مقعد الدائرة بين على البدرى الملاوي "مستقبل وطن"، والدكتور عبدالغفار الضيفى "التجمع الوطنى التقدمى".وأجريت الانتخابات في المرحلة الأولى في عدد 10 آلاف و240 لجنة فرعية وعدد 71 لجنة عامة، وتنافس فيها المرشحون على عدد 142 مقعدًا بالنظام الفردي، وعدد 142 مقعدًا بنظام القوائم وتمت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.وتجري انتخابات الجولة الثانية "الإعادة" للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 طبقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، فيما تجري يومي 23 و24 نوفمبر الجاري بالنسبة للمصريين في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر.