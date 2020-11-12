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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

حكم نهائى بإعدام قاتل كاهن المرج

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:25 م
إعدام
إعدام
محمد عيسي
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قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم بقتل كاهن المرج، وتأييد حكم إعدامه، ليستنفذ المتهم جميع درجات التقاضى ويصبح الحكم نهائيًا لا طعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قد قضت بإجماع الآراء بإعدام المتهم بقتل كاهن المرج بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، وعضوية المستشارين شريف الغرباوي ووليد الرحماني، وبحضور محمد الجرف، وكيل نيابة المرج، وأمانة سر رجب شعبان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 30080 لسنة 2017 جنايات المرج، والمقيدة برقم 2628 لسنة 2017 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطى، ويعمل فني صباغة، بقتل سمعان شحاتة رزق الله عمدًا بأن بيت النية على قتل أىٍّ من رجال الدين المسيحي.

وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض (سكين) وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره به، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى باغته طعنًا وضربًا بأنحاء متفرقة من جسده وأجهز عليه ذبحًا قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

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