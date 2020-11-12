العراق: العثور على وكر لـ «داعش» في محافظة صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، العثور على وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي يحوي قنابل هاون وصواريخ في سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس- أن "قيادة عمليات سامراء شرعت من خلال لواء القيادة وسرية المشاة الألية ولواء 41 (حشد شعبي) والقطعات الملحقة بها وبإسناد طيران الجيش، بواجب مداهمة وتفتيش منطقة تل الذهب إلى منطقة المزاريع؛ لغرض إلقاء القبض على المطلوبين وإفشال نواياهم باستهداف القطعات الأمنية والمواطنين وفرض سلطة القانون".وأضافت أنه تم العثور على وكر لتنطيم "داعش" الإرهابي في منطقة تل الذهب يحتوي على (23) قنبلة هاون و3 صواريخ (SBG9) وعبوة ناسفة، وقد تم تفجيرها من قبل قوات هندسة ميدان دون حادث يذكر.