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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث المرج

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:03 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بتهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.

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