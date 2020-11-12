مشاركته بمسلسل إسرائيلي آخرها..مواقف مستفزة لحفيد عمر الشريف

"صور نادي التعري"



"مثلي"



"ارتداء حمالة الصدر"



يشارك الفنان عمر الشريف جونيور، حفيد النجم العالمي الراحل عمر الشريف في الموسم الجديد للمسلسل الإسرائيلي The Baker & The Beauty، يحكي قصة الحب بين خباز ونجمة عالمية، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير قبل نهاية العام في تل أبيب، وفقا لموقع "deadline".ونشر "جونيور" الخبر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معبرا عن سعادته بهذه الخطوة، وكتب: "متحمس جدًا للانضمام إلى إحدى سلسلاتي المفضلة التي تم إنشاؤها على الإطلاق"، ويعد المسلسل أحد أكثر المسلسلات شهرة في إسرائيل.لم يكن هذا الموقف الوحيد الذي استفز الجمهور، بل سبقته مواقف عديدة.نشر حفيد عمر الشريف صورا وهو يقف بجانب عامود من الحديد كأنه يرقص "Pole dance" وهو فن معروف في نوادي التعري فقط، وأشار إلى أنه بالتأكيد سيقدم " striptease " الذي يعتمد بشكل كلي علي إثارة الغرائز وهو عادة ما يكون أمام جمهور النوادي الليلية.فاجأ حفيد النجم عمر الشريف جمهوره منذ سنوات بأنه مثلي الجنس، ما أصاب رواد صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " التي تضم أكثر من 28 الف شخص بصدمة شديدة.نشر حفيد عمر الشريف صورة وهو يرتدي حمالة صدر ملونة خاصة بمايوة "بيكيني" علي احدي الشواطئ الموجودة بكاليفورنيا، لاقت سلسلة طويلة من الانتقادات.