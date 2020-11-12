مطالب بتخصيص مندوب بالمدارس الثانوية لدفع «تأمين التابلت»

ناشدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة تخصيص مندوب في كل مدرسة ثانوي، لدفع قيمة تأمين التابلت لطلاب المرحلة الثانوية الثلاث سنوات.وأكدت مؤسس "ائتلاف أولياء أمور مصر"، أن أولياء الأمور يعانون من الزحام والتدافع الشديد في مكاتب البريد، في ظل جائحة كورونا، وعدم التزام بعض المواطنين بلبس الكمامات، بالتالي يسهل انتشار الفيروس بينهم.وطالبت الحزاوي، بتخصيص مندوب لتسليم شرائح الخطوط الخاصة بالتابلت للصف الأول الثانوي.وناشدت أولياء الأمور، ضرورة ارتداء الكمامة عند الذهاب لمكاتب البريد أو هيئة الاتصالات لاستلام الشريحة حفاظًا على صحتهم وصحة غيرهم.