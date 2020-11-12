«الكسب غير المشروع» يخاطب «النواب» لتسلم الذمة المالية للأعضاء السابقين والجدد

تلقى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفي الدولة بداية من نوفمبر حتى آخر ديسمبر، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع.وقالت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع إن الجهاز تلقى عددًا من إقرارات الذمة المالية للنواب السابقين، وعقب إعلان نتيجة انتخابات النواب ستجري مخاطبة المجلس لإرسال إقرارات النواب الجدد.ويخاطب جهاز الكسب غير المشروع أكثر من 150 جهة بالدولة ممن تخضع لقانون الكسب غير المشروع لتحرير إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي هذه الجهات، حيث تقوم إدارة الموارد البشرية وشئون العاملين بتجميع هذه الإقرارات وتسليمها إلى إدارة الكسب بوزارة العدل خلال شهر يناير 2021 المقبل.وحدد الجهاز3 فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم خلال عام 2021 وهم: لمن مر على تعيينهم فى الخدمة العامة شهران، أو من مر على خروجهم من العمل العام شهران، أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.