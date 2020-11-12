سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 12-11-2020 بالبنوك المصرية



سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12-11-2020 في البنوك المصرية

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.59 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 47.93 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.58 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.27 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 50.96 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.63 جنيه. وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.59 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 47.93 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.58 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.27 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 50.96 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.63 جنيه.



وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.53 جنيه وللبيع 51.15 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.40 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 51.15 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.23 جنيه وللبيع 48.65 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 48.36 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك الإمارات دبي الوطني استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.71 جنيه وللبيع 46.80 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 49.31 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.31 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.20 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.31 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.48 جنيه. وفي بنك الإمارات دبي الوطني استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.71 جنيه وللبيع 46.80 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 49.31 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.31 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.20 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.31 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.48 جنيه.