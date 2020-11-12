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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 12-11-2020 بالبنوك المصرية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:20 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 12-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد وبنك التنمية الصناعية، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في بنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي.


سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12-11-2020 في البنوك المصرية


وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.59 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 47.93 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.58 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.27 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 50.96 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.63 جنيه.

وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.53 جنيه وللبيع 51.15 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.40 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 51.15 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.23 جنيه وللبيع 48.65 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 48.36 جنيه.


أسعار الدينار الكويتي


وفي بنك الإمارات دبي الوطني استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.71 جنيه وللبيع 46.80 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 49.31 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.31 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.20 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.31 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.48 جنيه.

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