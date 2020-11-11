الدابي: زيارة السيسي لليونان تحمل الكثير من الرسائل

أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، على وجود العديد من الرسائل الهامة التي تنطوي عليها الزيارة الحالية للرئيس السيسي لليونان والاهتمام العالمي والدولي بفعالياتها.وقال في بيان له اليوم، إن الرسالة الأولى وجود تنسيق كبير بين مصر واليونان والعديد من الدول الأوروبية في المتوسط، لتنسيق الجهود في التصدي للعدوانية التركية التي يقودها أردوغان ويريد التعدي على ممتلكات ومقدرات الغير في المتوسط وحقول الطاقة.أما الرسالة الثانية، فقد ظهرت في المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي حيث شدد على ضرورة التصدي للدول الداعمة للإرهاب وتحركاتها الخبيثة ضد الدول العربية واستقرارها وأمنها.وشدد الدابي، أن الرسالة الثالثة فتتعلق بالتصريحات القوية من الرئيس السيسي بضرورة احترام كل الأديان والعقائد، والكف عن إهانة الرموز المقدسة وعدم ربط الإرهاب بدين معين أو حضارة معينة لأن هذا غير حقيقي.وأضاف عضو مجلس الشيوخ إن زيارة السيسي لليونان، يتابعها العالم بشغف شديد.