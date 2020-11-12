أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:39 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم الخميس 12 -11-2020، أسعار تداول الذهب في السوق المحلي المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في بورصة المعادن العالمية خلال التعاملات الصباحية اليوم.
علي المستوي المحلي، شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم استقرارًا ملحوظًا لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 817 جنيهًا للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.
علي المستوي العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في التعاملات الفورية في البورصات الآسيوية بأكثر من 0.5 % لتصل إلى 1962 دولارًا للأوقية.
ورصدت أسعار الذهب اليوم وهي كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 700 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 817 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 934 جنيهًا.
يشار الي أن أسعار الذهب انخفضت، مساء الإثنين الماضي، بمقدار 40 جنيهًا في الجرام، بعد تراجع الذهب من 852 إلى 813 جنيهًا، قبل أن يعاود السوق الارتفاع بقيمة 7 جنيهات صباح الثلاثاء، ثم ارتفع جنيهين مساء أمس، ويدخل مرحلة استقرار اليوم، مع توقعات بارتفاع أخر للأسعار الساعات القادم.
و يتأثر سعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.
ويتوقع المحللون الأقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.
علي المستوي المحلي، شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم استقرارًا ملحوظًا لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 817 جنيهًا للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.
علي المستوي العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في التعاملات الفورية في البورصات الآسيوية بأكثر من 0.5 % لتصل إلى 1962 دولارًا للأوقية.
أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 12-11-2020سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.
ورصدت أسعار الذهب اليوم وهي كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 700 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 817 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 934 جنيهًا.
يشار الي أن أسعار الذهب انخفضت، مساء الإثنين الماضي، بمقدار 40 جنيهًا في الجرام، بعد تراجع الذهب من 852 إلى 813 جنيهًا، قبل أن يعاود السوق الارتفاع بقيمة 7 جنيهات صباح الثلاثاء، ثم ارتفع جنيهين مساء أمس، ويدخل مرحلة استقرار اليوم، مع توقعات بارتفاع أخر للأسعار الساعات القادم.
و يتأثر سعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.
ويتوقع المحللون الأقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.