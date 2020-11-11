إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح تكرم أبناءها المتفوقين

كرمت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح أبناءها الحاصلين على الشهادات النهائية والعامة بيد نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية.وتم التكريم على عدة دفعات لتجنب التجمعات للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.وشمل التكريم المتفوقين في مرحلتي الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وكذلك خريجي الجامعات، وحملة الدبلومات والماجستير والدكتوراه.كما كرم نيافته الفائزين في المسابقة البحثية للدين المسيحي التي نظمتها وزارة التربية والتعليم برعاية قداسة البابا تواضروس الثانيوفي سياق رعوي آخر دشن نيافة الأنبا تيموثاوس معمودية كنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الرسول (مقر المطرانية) بعد تجديدها.