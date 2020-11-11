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سياسي

عبدالرحيم كمال: السيسي بعث رسائل مهمة خلال القمة اليونانية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:01 م
السيسي
السيسي
أشرف لاشين
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أشاد النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك في إطار زيارة الرئيس الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا، مؤكدًا أن الرئيس السيسى بعث مجموعة من الرسائل المهمة والتي جاء على رأسها أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا يجوز ربطها بأى دين أو حضارة أو منطقة جغرافية، وتأكيده على ضرورة التصدى للدول الداعمة للإرهاب ومحاسبة الأنظمة التي تنتهك قرارات مجلس الأمن.

وأضاف "كمال"، في بيان له اليوم، أن السياسة الخارجية لمصر فى عهد الرئيس السيسى تعددت أدوارها التاريخية والمحورية تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، وأصبح لمصر دورها المحورى والرائد على مختلف الأصعدة السياسية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية اليونانية حظيت خلال السنوات الأخيرة بقدر كبير من الاهتمام من جانب قيادات الدولتين في ضوء تعدد القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشعب مجالات التعاون الثنائي سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وهو ما يمكن اعتباره نموذجًا ناجحًا ومثالًا يحتذى به في مجال العلاقات الدولية بين دول متقاربة بل متطابقة في الأهداف والمصالح.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن تقديم كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة اليونان، للرئيس السيسي وسام "جالانترى" وهو أعلى وأقدم وسام شرف فى اليونان، يعد تكريمًا لما تقدمه مصر على جميع الأصعدة بالمنطقة بفضل القيادة المتميزة للرئيس السيسي.

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