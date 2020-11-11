عضو بالشيوخ: قمة اليونان نقلة نوعية في تطور العلاقات بين الجانبين

قال المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن مصر تنحاز دائما للأمن والاستقرار الدوليين، وتلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية مع جيرانها، ولا تنجر مطلقا وراء أي استفزازات.وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن الرسائل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده اليوم الأربعاء، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني أبلغ رد على الدول الداعمة للإرهاب والتي لا تريد الاستقرار للمنطقة.وأضاف المهندس أحمد قطب، أن تأكيد الرئيس السيسي على وقوف مصر بجانب اليونان ضد أي تصعيد في شرق المتوسط، يكشف للجميع بأن العلاقات بين مصر واليونان في تطور مستمر بما يخدم مصالح البلدين ويحقق الاستقرار والأمان في المنطقة.ولفت إلى أن حديث الرئيس السيسي على ضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصبح ظاهرة عالمية تهدد كافة المجتمعات، ومطالبته للجميع بضرورة التصدي للدول الداعمة له ومحاسبتها، وكذلك تضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين كافة الأديان، وضع العالم كله أمام مسئولياته في ضرورة نشر السلام وفرض احترام تطبيق القانون الدولى، واحترام كافة العقائد والشعائر الدينية.وأشار إلى أن المباحثات التي جرت بين مصر واليونان، ستحدث نقلة نوعية في تطور العلاقات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجال التعاون الاقتصادي، بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات اليونانية، وتسهيل التبادل التجاري، وتطوير العلاقات في مجالى السياحة والطاقة.