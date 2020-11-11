رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ: قمة اليونان نقلة نوعية في تطور العلاقات بين الجانبين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:51 م
المهندس أحمد قطب
المهندس أحمد قطب
أشرف لاشين
طباعة
قال المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن مصر تنحاز دائما للأمن والاستقرار الدوليين، وتلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية مع جيرانها، ولا تنجر مطلقا وراء أي استفزازات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن الرسائل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده اليوم الأربعاء، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني أبلغ رد على الدول الداعمة للإرهاب والتي لا تريد الاستقرار للمنطقة.

وأضاف المهندس أحمد قطب، أن تأكيد الرئيس السيسي على وقوف مصر بجانب اليونان ضد أي تصعيد في شرق المتوسط، يكشف للجميع بأن العلاقات بين مصر واليونان في تطور مستمر بما يخدم مصالح البلدين ويحقق الاستقرار والأمان في المنطقة.

ولفت إلى أن حديث الرئيس السيسي على ضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصبح ظاهرة عالمية تهدد كافة المجتمعات، ومطالبته للجميع بضرورة التصدي للدول الداعمة له ومحاسبتها، وكذلك تضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين كافة الأديان، وضع العالم كله أمام مسئولياته في ضرورة نشر السلام وفرض احترام تطبيق القانون الدولى، واحترام كافة العقائد والشعائر الدينية.

وأشار إلى أن المباحثات التي جرت بين مصر واليونان، ستحدث نقلة نوعية في تطور العلاقات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجال التعاون الاقتصادي، بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات اليونانية، وتسهيل التبادل التجاري، وتطوير العلاقات في مجالى السياحة والطاقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مدبولي»: منح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة وفق ظروفها

نظر تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ».. اليوم

نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات

مصدر بـ«الصحة»: موجة كورونا الثانية ستكون أشد فتكا

الصور

image description

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

image description

تخصيص 4 غرف لإجراء العمليات لمواطني مطروح (صور)

image description

ضبط لحوم ودواجن فاسدة فى حملة مكبرة بأسيوط (صور)

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

النيابة تطلب التحريات حول واقعة ازدراء الدين الإسلامى بالإسماعيلية

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

اكتشاف مواقع أثرية مغمورة بالمياه في تونس

اكتشاف قلعة في مرتفعات الجولان المحتل تعود إلى 3 آلاف سنة

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل

حكم تربية الكلاب في المنزل

أيام زمان

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

أحمد أبودياب: أهديت فوزي بجائزة أحمد سخسوخ إلى روح الراحل محمد خليفة

حسين حمودة رئيسًا لتحرير «فصول»: ترددت قبل أن أحسم أمري

أعلى ما في خيلك اركبه.. مفردات التحدي في الحارة المصرية

«شعرية الأحلام فى الرواية العربية» جديد دار كنوز بالأردن