إحالة المتهمين بالتحرش بالفتيات في السلام لـ«الجنايات»

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالتحرش بالفتيات المارة بأحد شوارع السلام.وذكر قرار الإحالة، أن المتهمين هما "تامر. ن"، و"أدهم. م"، عاطلان، أنكرا ارتكابهما وقائع التحرش بالفتيات وأقرا بأنها ادعاءات كاذبة.وأقرت إحدى الضحايا بأنها تعرضت للتحرش اللفظى والجسدى من قبل المتهمين أثناء عودتها من عملها، وتأكدت بارتكابهما وقائع التحرش بالفتيات يوميا، كما كشفت كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة صدق أقوال المبلغة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم عاطلين بالتحرش بها لفظيا وجسديا بأحد الشوارع أثناء عودتها من عملها.وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أنكرا ارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.