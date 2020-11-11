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عالم

الجمعية الطبية اليابانية: وضع كورونا في مقاطعة هوكايدو يدعو للقلق

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:52 م
جريدة الدستور
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قال رئيس الجمعية الطبية اليابانية ناكاجاوا توشيو، إن الزيادة التي تشهدها بلاده مؤخرًا بشكل يومي في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) قد تكون موجة ثالثة من انتشار المرض.

وأضاف توشيو، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الأربعاء، أن هناك علامات تدل على عودة انتشار الفيروس منذ الشهر الماضي، محذرا من أن الوضع في مقاطعة (هوكايدو) بالأخص يدعو للقلق.

وتابع أن الزيادة المستمرة في الحالات الجديدة بأنحاء البلاد لا محالة ستجهد النظام الصحي، كما حث الحكومة على متابعة مناطق الانتشار واتخاذ الإجراءات الملائمة قبل فوات الأوان.

كان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو صرح، في وقت سابق من اليوم، بأن الحكومة في أعلى درجات اليقظة مع زيادة أعداد المصابين وتخطيها ألف حالة يوميا في الآونة الأخيرة، وسجلت اليابان أكثر من 100 ألف حالة منذ بداية الأزمة.

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