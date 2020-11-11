ماكرون: الإرهاب ظاهرة عالمية تتطلب ردًا دوليًا مشتركًا

على حاجة الدول الأوروبية إلى رد سريع ومنسق في مواجهة التهديد الإرهابي، مضيفا أن هذا الرد يجب أن يشمل تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسات العقابية، فضلا عن تنفيذ مجموعة التدابير التي سبق أن اتخذتها أوروبا في شكل كامل وصارم.



و أعلن "ماكرون" أن الدول الأوروبية "بحاجة إلى ردّ سريع ومنسّق" في مواجهة التهديد الإرهابي، وذلك بعد قمة أوروبية مصغرّة عبر الفيديو مع قادة عديدين في الاتحاد الأوروبي إثر اعتداءات استهدفت فرنسا والنمسا.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن الإرهاب ظاهرة عالمية ومشكلة تتطلب ردا دوليا مشتركا، وفقا لشبكة سكاي نيوز.وعقدت قمة أوروبية مصغرة، أمس الثلاثاء عبر الفيديو، إثر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مؤخرا فرنسا والنمسا.وقد شدد الرئيس الفرنسي