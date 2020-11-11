معهد المشورة يطلق دورة «التفاهم الأسري»

أطلق معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، خلال الشهر الجاري دورة جديدة بعنوان " التفاهم الأسري"، والتي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي.وتهدف الدورة إلى مشاركة أفراد الأسرة المسيحية بها، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات والتحديات التي تواجهها من بينها تعلم مهارات العلاقات الصحية وحل المشكلات بين أفراد الأسرة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فرد، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.