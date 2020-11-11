رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020 .. والأوراق المطلوبة للتقديم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:35 م
الكشف الطبي لسيارات
الكشف الطبي لسيارات المعاقين
شيماء حسين
طباعة

في إطار حرص الدولة على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع بصورة كاملة وفرت الحكومة لهم موقع إلكتروني لحجز موعد الكشف الطبى للحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب يساعد في توفير وقت وجهد المواطنين وتلقي الخدمة على أكمل وجه يستعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020، والأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020

يمكن للراغبين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب معرفة نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020 المطلوبة ضمن الأوراق إلكترونيا عن طريق موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا )

كتابة الرقم القومي للمريض

كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة

كتابة بيانات الراغب في الحصول على سيارة مجهولة معفاة من الضرائب كاملة ( الاسم رباعي ، تاريخ الميلاد ، النوع ، الحالة الاجتماعية، المحافظة ، الوظيفة ...)

كتابة رقم التليفون والبريد الالكتروني للتواصل

اختيار مكان الجمارك

كتابة نوع الإعاقة بالتفاصيل

شروط الخضوع للكشف الطبي للحصول على سيارة مجهزة و معفاة من الضرائب

حددت وزارة الصحة والسكان عدة شروط يجب توافرها في الراغبين في الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب من ذوى الاحتياجات الخاصة وهى:-

أن يكون مصري الجنسية

ألا يكون المتقدم للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب أقل من 18 سنة

أن يحدد الكشف الطبي مدى لياقته البدنية التي تؤهله لقيادته للسيارة

ألا تكون إعاقته سببا مانعا لقيادة السيارة مثل الإعاقة البصرية

تعرف على الأوراق المطلوبة من ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على سيارة مجهزة

قبل معرفة نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020 إلكترونيا يجب أن يعرف الراغبين في الحصول على سيارة معفاة من الضرائب ومجهزة من ذوى الاحتياجات الخاصة تقديم الأوراق التالية :-

- صورتين شخصيتين 4X6 للراغب في الحصول على السيارة

-صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية

-تقديم أصل المؤهل الدراسي 

- تقديم بحث اجتماعي من أقرب مكتب الخدمات الاجتماعية

- بطاقة الخدمات المتكاملة


اقرأ أيضا 

كيفية حجز موعد الكشف الطبى للراغبين في الحصول على سيارات المجهزة 

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تاج الدين: مصر «مستعدة» لموجة كورونا الثانية منذ فترة طويلة (خاص)

«مدبولي»: منح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة وفق ظروفها

نظر تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ».. اليوم

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

الصور

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

image description

تبطين الترع ومواجهة كورونا.. أبرز قرارات المجلس التنفيذى لدمياط

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

مصدر بـ«الصحة»: موجة كورونا الثانية ستكون أشد فتكا

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل

حكم تربية الكلاب في المنزل

علماء الدين يوضحون حكم من ينكر وجود الجن

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

أيام زمان

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة يعيد سلسلة «أبحاث المؤتمرات»

مينا جيد: «أمام العرش» قادنى للكتابة

مشاركون بـ «الأعلى للثقافة»: الانتخابات حق من حقوق المواطنة والمشاركة واجب

«أيام النبيلة عائشة».. رواية عن صاحبة قصر الزمالك الشهير