نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020 .. والأوراق المطلوبة للتقديم

في إطار حرص الدولة على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع بصورة كاملة وفرت الحكومة لهم موقع إلكتروني لحجز موعد الكشف الطبى للحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب يساعد في توفير وقت وجهد المواطنين وتلقي الخدمة على أكمل وجه يستعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020، والأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020

يمكن للراغبين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب معرفة نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020 المطلوبة ضمن الأوراق إلكترونيا عن طريق موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا )

كتابة الرقم القومي للمريض

كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة

كتابة بيانات الراغب في الحصول على سيارة مجهولة معفاة من الضرائب كاملة ( الاسم رباعي ، تاريخ الميلاد ، النوع ، الحالة الاجتماعية، المحافظة ، الوظيفة ...)

كتابة رقم التليفون والبريد الالكتروني للتواصل

اختيار مكان الجمارك

كتابة نوع الإعاقة بالتفاصيل

شروط الخضوع للكشف الطبي للحصول على سيارة مجهزة و معفاة من الضرائب

حددت وزارة الصحة والسكان عدة شروط يجب توافرها في الراغبين في الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب من ذوى الاحتياجات الخاصة وهى:-

أن يكون مصري الجنسية

ألا يكون المتقدم للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب أقل من 18 سنة

أن يحدد الكشف الطبي مدى لياقته البدنية التي تؤهله لقيادته للسيارة

ألا تكون إعاقته سببا مانعا لقيادة السيارة مثل الإعاقة البصرية

تعرف على الأوراق المطلوبة من ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على سيارة مجهزة

قبل معرفة نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020 إلكترونيا يجب أن يعرف الراغبين في الحصول على سيارة معفاة من الضرائب ومجهزة من ذوى الاحتياجات الخاصة تقديم الأوراق التالية :-

- صورتين شخصيتين 4X6 للراغب في الحصول على السيارة

-صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية

-تقديم أصل المؤهل الدراسي

- تقديم بحث اجتماعي من أقرب مكتب الخدمات الاجتماعية

- بطاقة الخدمات المتكاملة





اقرأ أيضا

كيفية حجز موعد الكشف الطبى للراغبين في الحصول على سيارات المجهزة

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020