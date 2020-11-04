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تقارير ومتابعات

كيفية حجز موعد الكشف الطبى للسيارات المجهزة المعفاة من الضرائب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:58 م
الكشف الطبى للسيارات
الكشف الطبى للسيارات المجهزة المعفاة من الضرائب
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة حاليا محرك البحث العالمي "جوجل"، لمعرفة كيفية حجز موعد الكشف الطبى للسيارات المجهزة المعفاة من الضرائب وفقا لنص القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة الذي يهدف إلى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع بصورة كاملة من خلال تفعيل تلك المساعدات التي تقدمها الدولة لهم فيما يلي يستعرض التقرير التالي كيفية حجز كشف طبي للحصول على سيارة مجهزة لكل أنواع الإعاقة إلكترونيا.

كيفية حجز موعد الكشف الطبى للسيارات المجهزة

يستطيع ذوى الهمم "ذوى الاحتياجات الخاصة" من الراغبين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب تسجيل  حجوزات الكشف الطبي المطلوبة ضمن الأوراق عبر موقع وزارة الصحة والسكان الإلكتروني لرفع المعاناة عنهم وتطوير قدراتهم ليصبحوا طاقات منتجة بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر رابط الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان ( من هنا )

كتابة الرقم القومي للراغب من ذوى الاحتياجات الخاصة الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب

كتابة رقم الخدمات المتكاملة الخاصة به

كتابة بيانات الكاملة للشخص الراغب في الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الوظيفة، المحافظة، ... )

اختيار نوع الإعاقة

اختيار مكان الكشف المطلوب

الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة معافاة من الضرائب

يجب على الراغبين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب من ذوى الاحتياجات الخاصة، إرفاق الأوراق التالية ضمن التقديم الالكتروني عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التضامن الاجتماعي :-

صورتين شخصيتين  4 * 6

صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية

أصل المؤهل الدراسي

بحث اجتماعي من أقرب مكتب الخدمات الاجتماعية

بطاقة الخدمات المتكاملة

قرار فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب

 

تعرف على حالات إعفاء السيارات من الضرائب

قبل معرفة كيفية حجز موعد الكشف الطبى للسيارات المجهزة المعفاة من الضرائب يجب أن يعرف ذوى الاحتياجات الخاصة الحالات التي حددتها الإدارة العامة للمرور لإعفاء السيارات من الضرائب ورسوم التراخيص وهى :-

- السيارات المملوكة للحكومة والوزارات والمجالس المحلية غير المستغلة بأجر

- سيارات الهئيات الدولية

- السيارات المملوكة للبعثات العربية والأجنبية

- السيارات المملوكة للجمعيات الخيرية

- السيارات المجهزة المعدة خصيصا لذوى الاحتياجات الخاصة


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