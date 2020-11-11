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تحقيقات

فيديوجراف| زيارات الرئيس خلال 2020 لتوطيد علاقات مصر الخارجية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:16 م
السيسي
السيسي
هايدي حمدي
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يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى سواء العربية أو الأوروبية، وكان آخرها في مساء الأمس، حيث وصل إلى العاصمة أثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، في إطار حرص البلدين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي.

وفي السطور التالية نرصد أبرز زيارات الرئيس للخارج والغرض منها، حرصًا منه على دعم العلاقات الخارجية وتوطيدها.
السيسي
السيسي
18 يناير
وصل الرئيس السيسي، في 18 يناير، مدينة برلين الألمانية للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، وانطلق في اليوم التالي اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 12 دولة وفي مقدمتها مصر وعدد من المنظمات الدولية، وذلك بهدف وضع حد للنزاع الليبي، واتفق المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر الذي وقعت عليه الدول المشاركة والمنظمات الدولية على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.
السيسي
السيسي
19 يناير
وصل الرئيس السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن في 19 يناير، للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
والتقى الرئيس مع "جونسون"، وشهد اللقاء إجراء مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين، تطرق اللقاء إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا.
8 فبراير
توجه الرئيس السيسي للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الدورة الـ33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.
25 أغسطس
توجه الرئيس السيسي إلى العاصمة الأردنية "عمان" للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس ٢٠١٩.
السيسي
السيسي
1 أكتوبر
توجه السيسي إلى الكويت والتقى الشيخ نواف الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وقدم واجب العزاء والمواساة لأسرة "الصباح" في وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،
السيسي
السيسي
21 أكتوبر
توجه الرئيس إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة، وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.
السيسي
السيسي
10 نوفمبر
وصل الرئيس السيسي الأراضي اليونانية، في 10 نوفمبر الجاري، حيث تحرص القيادة المصرية على دفع أطر التعاون بين مصر واليونان في العديد من المجالات لما تشكله اليونان من شريكًا استراتيجيًا تاريخيًا لمصر في حوض البحر المتوسط.

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