بدء نشر قوات حفظ السلام الروسية في «قره باغ»

أفادت فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء، بدء نشر قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني قره باغ.وقد أعلنت روسيا عن نشر قوات حفظ السلام على خطوط التماس في إقليم ناغورني قره باغ، بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أول أربع طائرات من طراز «إيل-76» تحمل جنود حفظ سلام روس إلى منطقة النزاع في قره باغ أقلعت من مطار أوليانوفسك-فوستوشني (وسط روسيا)، وعلى متنها أفراد وحدة حفظ السلام ومركبات وناقلات الجنود المدرعة وعتاد.وذكرت الوزارة، في وقت سابق، أن الوحدة الروسية لحفظ السلام تضم 1960 جنديًا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 قطعة من المعدات.