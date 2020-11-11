رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء نشر قوات حفظ السلام الروسية في «قره باغ»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:19 م
قوات حفظ السلام الروسية
قوات حفظ السلام الروسية
هبه محمد
طباعة
أفادت فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء، بدء نشر قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني قره باغ.

وقد أعلنت روسيا عن نشر قوات حفظ السلام على خطوط التماس في إقليم ناغورني قره باغ، بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أول أربع طائرات من طراز «إيل-76» تحمل جنود حفظ سلام روس إلى منطقة النزاع في قره باغ أقلعت من مطار أوليانوفسك-فوستوشني (وسط روسيا)، وعلى متنها أفراد وحدة حفظ السلام ومركبات وناقلات الجنود المدرعة وعتاد.

وذكرت الوزارة، في وقت سابق، أن الوحدة الروسية لحفظ السلام تضم 1960 جنديًا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 قطعة من المعدات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

موسيماني يتفق مع لجنة التخطيط علي ضم صفقة أجنبية ويؤجل صفقة سيرينو

حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

تاج الدين: مصر «مستعدة» لموجة كورونا الثانية منذ فترة طويلة (خاص)

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

لقاح «سبوتنيك V» يسجل فعالية 92% بنتائج التحاليل للمرحلة الثالثة

موسيماني يتفق مع لجنة التخطيط علي ضم صفقة أجنبية ويؤجل صفقة سيرينو

إعدام 11 ألف دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

كيف تقلل مخلفات المطبخ؟

أيام زمان

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

مسرح الطليعة يقدم عرض «ريسايكل» اليوم

الليلة.. أمسية شعرية غنائية جديدة بنادى أدب آفاق

نشرة الفعاليات الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

تدريس «كنت طفلا قبطيا في المنيا» بـ آداب القاهرة