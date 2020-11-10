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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

هاريس: تبني رأي معارضي «أوباما كير» يحرم 20 مليونا من الرعاية الصحية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:33 م
كامالا هاريس نائبة
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي
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قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه إذا وافقت المحكمة العليا على وجهة نظر المعارضين لمشروع الرعاية الصحية (أوباما كير)، فإن قرارها يمكن أن يحرم 20 مليون أمريكي من الرعاية الصحية، ويضر بـ"حمايتنا لـ 100 مليون شخص" في هذا البلد.

وأشارت هاريس- في خطاب مشترك لها مع بايدن حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- إلى أن المحكمة العليا الأمريكية نظرت اليوم في قضية مشروع الرعاية الصحية (أوباما كير)، موضحة أنه إذا ما تم المساس بهذا النظام الصحي، فإن شرائح عدة من المجتمع الأمريكي سوف تتضرر من ذلك.

وأكدت أن ذلك يحدث في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي حصد أرواح أكثر من 238 ألف شخص.

وبشأن الانتخابات الأمريكية، أكدت هاريس أن بايدن فاز بالانتخابات "بشكل حاسم" وبعدد أصوات لم يسبق في التاريخ الأمريكي.

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