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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان والكويت يبحثان العلاقات الثنائية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:56 م
حمدوك
حمدوك
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أجرى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، استعرضا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر مجلس الوزراء السوداني أن حمدوك شرح لرئيس وزراء الكويت الأوضاع في السودان وجهود الحكومة لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية في ظل التحديات العديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى التوقيع على اتفاقية جوبا للسلام إلى جانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأعرب عن تقديره الدور الدبلوماسي الذي أسهمت به الكويت.

من جانبه، أشاد رئيس وزراء الكويت بسير العلاقات بين البلدين، وحرص حكومته على الوقوف مع السودان، مؤكدا الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات في المجالات المختلفة.

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