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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 11-11-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:23 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 11-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في مواجهة الجنيه في البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، مقابل تراجع سعر الدينار في بنك الكويت الوطني وبنك التنمية الصناعية.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11-11-2020 في البنوك المصرية

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني ليسجل للشراء 51.71 جنيه وللبيع 48.80، وفي بنك الكويت الوطني اخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.20، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.48، أما في بنك مصر فسجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.63.

وفي البنك الأهلي المتحد استقر سعر الدينار ليسجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 47.64، وفي بنك أبوظبي الأول سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 49.39، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.48 جنيه وللبيع 48.65، وفي البنك العربي الأفريقي سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.25، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 47.89، أما في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 51.98، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.31، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 48.40.

أسعار الدينار الكويتي

كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.35، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.48 جنيه وللبيع 47.92، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.51 جنيه وللبيع 47.60، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.48 جنيه وللبيع 47.33، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 48.40، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.31،

كما واصل الدينار الكويتي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 52.23 جنيه وللبيع 48.65، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.569 جنيه وللبيع 48.48، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.51 جنيه وللبيع 48.47، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 51.48 جنيه وللبيع 48.67، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.36.

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