سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 11-11-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11-11-2020 في البنوك المصرية

أسعار الدينار الكويتي كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.35، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.48 جنيه وللبيع 47.92، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.51 جنيه وللبيع 47.60، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.48 جنيه وللبيع 47.33، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 48.40، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.31،



كما واصل الدينار الكويتي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العر بي ليسجل للشراء 52.23 جنيه وللبيع 48.65، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.569 جنيه وللبيع 48.48، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.51 جنيه وللبيع 48.47، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 51.48 جنيه وللبيع 48.67، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.36.