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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي يعزي نظيره الفلسطيني في وفاة صائب عريقات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:36 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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نعى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي توفي في وقت سابق اليوم عن عمر ناهز 65 عاما؛ جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس التونسي- حسب بيان للرئاسة التونسية اليوم- برقية تعزية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تقدّم فيها له وللشعب الفلسطيني الشقيق، بخالص العزاء وأصدق عبارات المواساة والتضامن، راجيًا من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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