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سياسي

أشرف رشاد يهنئ نادي «مستقبل وطن» لصعوده لدوري القسم الثالث بالدرجة الثانية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:37 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
أشرف لاشين
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هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نادي مستقبل وطن لكرة القدم، على صعوده إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية.

ووجه رشاد، تحية شكر وتقدير للمسئولين ولجميع اللاعبين والإداريين والجهاز الفني، على ما بذلوه من جهد وعرق؛ وبقدر ما كانوا رجالًا على قدر التحدي والإصرار والعزيمة منذ انطلاق فعاليات المسابقة، مؤكدًا أنهم آمنوا بذاتهم وبقدراتهم وبحلمهم فاستحقوا بكل جدارة تحقيق هذا الإنجاز.

وأشار رشاد، في تصريحات له، إلى أن هذا الانتصار يضع جميع اللاعبين أمام تحدٍ جديدٍ للتأكيد أن صعودهم وانتصاراتهم لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتاج جهد وعرق وحلم والتزام فني وسلوكي، وتحلي بالخلق الرياضي، وبالروح الرياضية.

وتابع: "أصبح نادي مستقبل وطن إضافة قوية ومهمة للرياضة المصرية؛ إضافةً ستزيد من عوامل المنافسة والصراع بما يصب في النهاية لتسويق جيد للعبة وللاعبين، وجذب مزيد من الاستثمارات في المجال.. الأمر الذي يجعلنا نستمر في توجيه كل سبل الدعم للتجربة والوقوف خلفها بكل قوة".

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