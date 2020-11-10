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عالم

أفغانستان: أمريكا توفر الدعم الجوي للقوات الأفغانية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:45 م
القوات الأفغانية
القوات الأفغانية
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قال رئيس أركان الجيش الأفغاني الجنرال ياسين ضياء، الذي يقود العمليات ضد حركة طالبان في جنوب البلاد على مدار الأسابيع القليلة الماضية، إن القوات الأمريكية توفر الدعم الجوي للقوات الأفغانية بناء على حاجتها، مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات التي قطعتها الولايات المتحدة.

وأضاف الجنرال ضياء- في مقابلة مع قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء- أنه بناء على الالتزامات التي تعهدوا (الولايات المتحدة) بها مع طالبان من أجل إحلال السلام، فهم لا يتعاونون معنا في العمليات البرية، ولكن يوفرون لنا الدعم الجوي بناء على طلبنا.

وبدأت الاشتباكات التي تحدث في جنوب البلاد بعدما هاجمت طالبان ثلاث مقاطعات في إقليم هلمند الشهر الماضي، ثم امتدت الاشتباكات إلى مقاطعات في قندهار وأوروزغان جنوبي البلاد.

وشكك الجنرال ضياء في رغبة طالبان لإحلال السلام، وقال إن هناك تصورين في هذا الصدد "إما أن طالبان الموجودة في مباحثات السلام غير معترف بها من قبل أولئك الذين يقاتلون في ساحات المعركة، أو أنهم (طالبان) يرغبون في خداع الناس".

وفي الآونة الأخيرة، وقعت الكثير من الهجمات في أفغانستان، من بينها الهجوم على جامعة كابول، وهجوم على موظفي البنك المركزي في كابول أيضا، دون أن تعلن أي جماعة أو جهة مسئوليتها عن الهجومين.

ونحى الجنرال ضياء بلائمة مثل هذه الهجمات على طالبان، قائلا: "جميع الهجمات التي تحدث في أفغانستان إما أن طالبان تقف وراءها أو أنهم يتعاونون في هذه الهجمات مع داعش أو القاعدة أو أي جماعة أخرى، من بينها شبكة حقاني".

وشدد الجنرال على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة للمضي قدما في عملية السلام.

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