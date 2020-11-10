كندا: الحصول على ملايين الجرعات من لقاح فايزر لمواجهة كورونا

أكد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو لمواطني بلاده أن حكومته أمنّت الحصول على ملايين الجرعات من لقاح شركة (فايزر) العالمية الخاص بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الجرعات قد تصل كندا أول العام المقبل 2021.ووصف ترودو- خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- لقاح شركة (فايزر) بأنه "تطور مشجع"، مؤكدا أن كندا وقعت صفقة مع الشركة في وقت سابق من هذا العام لتأمين ملايين الجرعات.وعلى الرغم من التحديث الواعد من شركة (فايزر) العالمية لتصنيع الأدوية، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، إلا أن ترودو حث الكنديين على الاستمرار في اتباع نصائح الصحة العامة في الأشهر المقبلة.وقال رئيس الوزراء الكندي "إن التحكم في انتشار الوباء الآن سيجعل من السهل التصرف بسرعة عندما تصبح لقاحات كورونا متاحة في كندا، ولنكن واضحين للغاية.. إذا أصبت بعدوى كورونا في الأيام والأسابيع المقبلة فلن يساعدك اللقاح أنت أو عائلتك".