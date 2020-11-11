بعد تأييد حبسه شهر.. تعرف على السجل الجنائى لـ صالح جمعة

السجل الجنائي لـ"صالح جمعة"

تفاصيل حبس صالح جمعة شهرا وغرامة 500 جنيه



التورط في قضيتي دهس وضرب

التعدي على شاب في التجمع

إتلاف سيارتين في قصر النيل

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بتأييد حكم أول درجة الصادر بمعاقبة صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، بالحبس شهر وكفالة ألف جنيه في اتهامه بالتعدى على أحدى السيدات بمنطقة القاهرة الجديدة.المصادر الأمنية كشفت أن صالح جمعة متورط في قضية تصادم بالجيزة سابقة بالجيزة حيث اتهمه شاب صدمه بسيارته والتسبب في إصابته بكسور في الجسم وعلى إثر ذلك قررت النيابة ضبطه وإحضاره.كما أنه قد سبق تورطه في قضية ضرب وتعدٍ على شخص بالتجمع الخامس وتم تحرير محضر ضده.كما أن «صالح جمعة» متهم بإتلاف سيارتين والقيادة دون ترخيص، برفقة فتاة في دائرة قسم شرطة قصر النيلوكشفت التحريات عن أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع ا 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس».وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.