بعد تأييد حبسه شهر.. تعرف على السجل الجنائى لـ صالح جمعة
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
عمرو المزيديطباعة
أثار اللاعب صالح جمعة منذ انضمامه للنادي الأهلي علامات استفهام، نظرا لما يثيره من مشاكل متواصلة، وصلت إلى النيابات والمحاكم، وانتهت إحداها بأن أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، قرارا بتأييد حبسه شهرا، وكفالة 500 جنيه، بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع، في القضية 5045 لسنة 2018 القاهرة الجديدة، ليصبح مطلوبا لتنفيذ حكم بالحبس.
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بتأييد حكم أول درجة الصادر بمعاقبة صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، بالحبس شهر وكفالة ألف جنيه في اتهامه بالتعدى على أحدى السيدات بمنطقة القاهرة الجديدة.
وكشفت التحريات عن أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع ا 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس».
وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.
كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.
السجل الجنائي لـ"صالح جمعة"تفاصيل حبس صالح جمعة شهرا وغرامة 500 جنيه
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بتأييد حكم أول درجة الصادر بمعاقبة صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، بالحبس شهر وكفالة ألف جنيه في اتهامه بالتعدى على أحدى السيدات بمنطقة القاهرة الجديدة.
التورط في قضيتي دهس وضربالمصادر الأمنية كشفت أن صالح جمعة متورط في قضية تصادم بالجيزة سابقة بالجيزة حيث اتهمه شاب صدمه بسيارته والتسبب في إصابته بكسور في الجسم وعلى إثر ذلك قررت النيابة ضبطه وإحضاره.
التعدي على شاب في التجمعكما أنه قد سبق تورطه في قضية ضرب وتعدٍ على شخص بالتجمع الخامس وتم تحرير محضر ضده.
إتلاف سيارتين في قصر النيلكما أن «صالح جمعة» متهم بإتلاف سيارتين والقيادة دون ترخيص، برفقة فتاة في دائرة قسم شرطة قصر النيل
وكشفت التحريات عن أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع ا 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس».
وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.
كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.