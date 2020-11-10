السبت.. بدراوي يلتقي رؤساء وسكرتيري عموم لجان شباب الوفد

يلتقي النائب الوفدي فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، رؤساء وسكرتيري عموم لجان شباب الوفد بالمحافظات، يوم السبت القادم الموافق 14 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.وجدد رئيس الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة اللقاء اليوم مع شباب الحزب في منزله وتعهدوا بأن يكونوا سندًا قويًا وعلى قلب رجل واحد وأن يكون حزب الوفد لاعبًا رئيسيًا على الساحة السياسية ونموذجًا للمعارضة الوطنية الداعمة للدولة المصرية وللمشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.