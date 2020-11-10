حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

تفاصيل حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته كان أمر رئيس نيابة الجيزة، بإخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالح الشاب الذى دهسه بسيارته على كورنيش النيل، حيث تصالح لاعب الأهلي، مع الشاب الذى دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى حيث تنازل المجنى عليه عن الاتهام.



وكشفت مصادر أن صالح جمعة لاعب الأهلى لم يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، وتم ترحيله لنيابة الجيزة بعدما تم الكشف عليه، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضية صدم شاب بسيارته فى كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى، ما تسبب فى إصابة الشاب بكسور وكدمات نتيجة سير صالح جمعة بسرعة كبيرة، كما تبين أن السيارة كانت أيضا ملك شقيقه عبدالله جمعة.



وكانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلى بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التصالح فى واقعة اصطدام سيارته بسيارتين بمنطقة الزمالك.



ومع إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، تبين من خلال الفحص أن اللاعب مطلوب على ذمة قضية أخرى، وهو ما تسبب فى عدم إنهاء إجراءات خروجه وتم ترحيله الى نيابة الجيزة لسماع أقواله فى القضية الأخرى المتهم فيها. كان أمر رئيس نيابة الجيزة، بإخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالح الشاب الذى دهسه بسيارته على كورنيش النيل، حيث تصالح لاعب الأهلي، مع الشاب الذى دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى حيث تنازل المجنى عليه عن الاتهام.وكشفت مصادر أن صالح جمعة لاعب الأهلى لم يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، وتم ترحيله لنيابة الجيزة بعدما تم الكشف عليه، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضية صدم شاب بسيارته فى كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى، ما تسبب فى إصابة الشاب بكسور وكدمات نتيجة سير صالح جمعة بسرعة كبيرة، كما تبين أن السيارة كانت أيضا ملك شقيقه عبدالله جمعة.وكانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلى بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التصالح فى واقعة اصطدام سيارته بسيارتين بمنطقة الزمالك.ومع إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، تبين من خلال الفحص أن اللاعب مطلوب على ذمة قضية أخرى، وهو ما تسبب فى عدم إنهاء إجراءات خروجه وتم ترحيله الى نيابة الجيزة لسماع أقواله فى القضية الأخرى المتهم فيها.





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وتوصلت التحريات، إلى أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع 256 بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، وا س ي 123، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات.



كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 332019، وباسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.



ووقع حادث تصادم بين سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلي بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك، ما أدى لتهشمهما دون وقوع أى إصابات.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفاده وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، لمكان الواقعة. وتوصلت التحريات، إلى أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع 256 بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، وا س ي 123، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات.كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 332019، وباسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.ووقع حادث تصادم بين سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلي بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك، ما أدى لتهشمهما دون وقوع أى إصابات.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفاده وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، لمكان الواقعة.

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار علي عبد الحميد، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، قبول الاستئناف شكلا، ورفض الموضوع، وتأييد الحبس شهرا، وكفالة 500 جنيه، لـ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع، في القضية 5045 لسنة 2018 القاهرة الجديدة.